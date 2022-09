OM : Payet, mercato, Auxerre, Tudor avait des choses à dire

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Le mercato

"C'était un mercato positif, on a bien travaillé. En tant que coach, on n'aime pas cette période. Mais je ne veux pas qu'on s'attarde sur ça car on a un match demain à préparer."

Auxerre

"Un match piège ? C'est exactement ça. Un match difficile, comme les cinq matchs déjà joués. Que ce soit Paris ou Auxerre, je prépare les matchs de la même manière. Tout doit être fait de la même façon si on veut atteindre nos objectifs. Pour ce match, Payet a une douleur au mollet. Gigot et lui ne seront pas disponibles ce week-end."

Luis Suarez

"Luis est un bon joueur, on l'a voulu ici, moi aussi personnellement. Le geste était exagéré, c'est pourquoi il va avoir une amende. Je lui ai dit que ce n'était pas un geste à faire. Mais je lui ai aussi dit qu'il allait être titulaire demain, donc même avec l'amende, il était content."