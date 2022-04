OM - PAOK Salonique : Payet récompensé après le match

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Dimitri Payet est l’un des joueurs de l’OM les plus décisifs cette saison. Encore une fois décisif contre le PAOK en Conférence League, le milieu offensif marseillais a été récompensé après le match.

En effet, Dimitri Payet a vu son but spectaculaire être élu plus beau but de la semaine dans la compétition. Il devance notamment Omar El Kaddouri, qui a marqué le but du PAOK face à l'OM.

⚪️🔵 Dimitri Payet wins #UECL Goal of the Week with this stunning finish 👊



Agree with the order?#UECLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/kuJeB4mdvn — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) April 8, 2022

Pour résumer Dimitri Payet s’est illustré lors de la rencontre entre l’OM et le PAOK en Conférence League. Après le match, il a été récompensé de sa bonne performance. Le milieu offensif a vu son but être élu le plus beau de la semaine en C4.

Adam Duarte

Rédacteur