OM : Payet rend fou un ancien partenaire, qui a envie de l'insulter !

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Alors que l'OM joue une partie de sa saison demain soir en demi-finales retour de l'Europa League Conférence, ses supporters s'en remettront encore à Dimitri Payet, dont ils attendront un éclair de génie. Tout au long de sa carrière, le Réunionnais a épaté observateurs et coéquipiers par sa qualité technique. Mais il a aussi exaspéré tout le monde par son inconstance. Rod Fanni en a témoigné lors d'une interview à Oh My Goal.

"Je le connaissais déjà un petit peu mais quand je le vois pour la première fois à l'entraînement à Marseille, il m'a impressionné. Et c'est rare que je dise ça pour un joueur. C'est l'un des joueurs les plus talentueux que j'ai croisé dans ma vie. Il a un dosage de passes, pied droit, pied gauche, c'est incroyable... Il a des facultés que peu ont. Son but contre le PAOK, il devrait faire ça tout le temps, c'est ça qui me fait ch... ! J'ai envie de l'insulter ! Mais comme c'est un émotionnel, c'est parfois un peu compliqué."

"Il devrait faire ça tout le temps, c'est ça qui me fait chier, j'ai envie de l'insulter !" #teamOM #OM via @Colinterview https://t.co/ylWlKPFZ3u — Le Phocéen (@lephoceen) May 3, 2022

Pour résumer Coéquipiers à l'OM de 2013 à 2015 puis de janvier 2017 à 2018, Rod Fanni a bien connu Dimitri Payet, qui l'a même impressionné. Mais voir le Réunionnais aussi irrégulier rend complètement fou l'ancien défenseur, qui a avoué avoir eu envie de l'insulter.

Raphaël Nouet

Rédacteur