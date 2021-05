OM : Payet revenu au top, cette statistique le prouve

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Pas toujours simple. Et notamment à l'OM qui, cette saison encore, aura alterné le bon et le mauvais, que ce soit sur et en dehors du terrain. Personne n'a oublié les débordements des supporters à la Commanderie, certains joueurs insultés, l'éviction d'André Villas-Boas et la venue de Jorge Sampaoli. Au bout du compte, les joueurs de ce dernier vont disputer la saison prochaine une Coupe d'Europe (Ligue Europa), ce qui reste, tout de même,; une belle performance au regard de la concurrence en haut du classement.

Parfois dénigré, et notamment pour sa prise de poids, le milieu de terrain Dimitri Payet vient, depuis quelques semaines, de mettre tout le monde d'accord. Grâce à des passes lumineuse et une technique, on le sait, largement au-dessus de la moyenne. Le statisticien Opta s'est d'ailleurs permis de donner un chiffre qui confirme la savions réussie du Réunionnais.

"Dimitri Payet a atteint la barre des 10 passes décisives pour la 4e fois lors d’un exercice dans l’élite après 2012/13 (13 avec Lille), 2014/15 (17) et 2017/18 (13), un record depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07). Caviar."