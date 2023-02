OM : Payet se rapproche du prix Puskas !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

La FIFA a dévoilé ce vendredi les trois finalistes pour le prix Puskas, récompensant le plus beau but de l’année 2022. Le milieu offensif de l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet, auteur d'une reprise de volée sensationnelle de l'extérieur de la surface face au PAOK Salonique (2-1), le 7 avril dernier, figure parmi les trois finalistes aux côtés du Brésilien, Richarlison, et de Marcin Oleksy, joueur polonais amputé.