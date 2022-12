OM : Payet va avoir droit à un hommage digne de Papin et Boli

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Auteur de deux buts lors des matches amicaux contre Sassuolo (2-3) et Nîmes (1-1), Dimitri Payet est parti pour vivre une deuxième partie de saison inverse à la premier. La blessure d'Amine Harit devrait lui offrir un temps de jeu accru, surtout qu'il semble avoir digéré la préparation physique estivale d'Igor Tudor et ses principes de jeu. D'ailleurs, le Croate compterait beaucoup sur lui à partir de jeudi prochain et la réception de Toulouse.

D'ici là, le meneur de jeu de 35 ans aura reçu un bel hommage. France Bleu Provence révèle en effet qu'il est attendu demain à Salon de Provence pour assister au changement de nom d'une des enceintes de la ville. Le stade des Canourgues deviendra le stade Dimitri Payet. Un bel hommage, assez rare pour un joueur de l'OM. Mais l'ancien Nantais, qui en est à sa septième année au club, a marqué l'histoire récente, même s'il n'a remporté aucun trophée...