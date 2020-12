OM : Pep Guardiola ne fera aucun cadeau à André Villas-Boas

Qualifié avec 13 points et assuré de finir premier du groupe en Ligue des Champions du fait de sa différence de but favorable par rapport à Porto, Manchester City ne compte pas pour autant balancer son dernier match de poule face à l'Olympique de Marseille mercredi (21 heures).

Ce week-end, les Citizens se sont imposés 2-0 face à Fulham (buts de Sterling et De Bruyne) et, à l'issue de cette rencontre, Pep Guardiola a fait passer un message très clair : si les Phocéens rêvaient d'un cadeau pour finir troisième et basculer en Ligue Europa, il ne faudra pas trop y compter malgré la proximité du derby de Manchester trois jours plus tard.

« On doit respecter la compétition »

« En Ligue des Champions, on a fait le boulot, il y aura du prestige en plus si l'on gagne le dernier match. Ce sera un match sérieux, on doit respecter la compétition car Marseille et l'Olympiakos jouent pour la Ligue Europa. On doit jouer sérieusement, et on va le faire sérieusement, c'est sûr », a-t-il glissé.

Pour rappel, l'OM ayant un goal-average particulier défavorable par rapport à l'Olympiakos, les hommes d'André Villas-Boas doivent prendre au moins un point de plus que les Grecs pour se qualifier. Marseille n'est pas du tout maître de son destin.