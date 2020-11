OM - PHOTO : Payet fait tout pour éviter Merano, le résultat n’est pas flagrant

Dimitri Payet n’a pas aimé. Pointé du doigt pour ses mauvaises performances avec l’OM depuis le début de saison - avec même une boutade sur Merano - l’ancien milieu offensif du LOSC a profité de cette trêve internationale pour se refaire une petite santé sur le plan physique.

« Très critiqué pour son manque de condition ces dernières semaines, il avait commencé fin octobre un programme personnalisé afin d’être plus affûté physiquement, assure RMC Sport. Un travail efficace puisque Payet a tout récemment perdu quelques kilos. Dans son esprit, un déclic aurait eu lieu. L’international français, qui traînait un certain blues depuis le début de saison et qui avait eu du mal à retrouver ses sensations après avoir contracté le coronavirus, est décidé à retrouver son niveau. »

Le temps fera son effet

L’implication de Payet dans son entreprise de fonte adipeuse n’est pas en cause, mais ses derniers clichés de Payet de vendredi dernier ne laissent pas apparaître des résultats très flagrants. Le temps fera sans aucun doute son effet.