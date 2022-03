OM : Pierre Ménès a identifié un nouvel héros à Marseille

Zapping But! Football Club OM : Faut-il se séparer de Jorge Sampaoli ?

Auteur d'une nouvelle prestation XXL lors de la victoire ce dimanche de l'Olympique de Marseille face à l'OGC Nice (2-1), en clôture de la 29e journée de Ligue 1, Gerson confirme match après match sa montée en puissance. Une progression remarquée par Pierre Ménès.

"Gerson progresse beaucoup ces derniers temps"

"On sentait alors Nice capable d’égaliser, d’autant que les Phocéens reculaient de plus en plus et que Sampaoli effectuait des changements défensifs. Et finalement, c’est sur un centre magnifique de Gerson - le Brésilien qu’on avait jeté à la poubelle en début de saison progresse beaucoup ces derniers temps - que Cédric Bakambu a enfoncé le clou d’une non moins magnifique tête croisée", a analysé l'ancien journaliste de Canal+ sur son blog Pierrot Le Foot.

"Paris s'effondre, Lyon abdique, Marseille jubile"



Le PSG a sombré en Principauté, Rennes a cartonné Metz, Lyon a (encore) calé à Reims et Marseille a gagné le choc des dauphins. Analyse de ce dimanche très riche.https://t.co/FtDyeOXWuV — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 20, 2022

