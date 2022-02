OM : Pierre Ménès apporte un gros bémol après la qualification à Karabagh

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

L’OM s’est remis dans le sens de la marche. Après leur déconvenue contre Clermont dimanche dernier (0-2), les hommes de Jorge Sampaoli ont réagi en compostant leur billet pour les 8es de finale de la Ligue Europa Conférence. Après le succès 3-1 acquis à l’aller, l’OM s’est imposé sans coup férir à Bakou (3-0) et peut désormais se focaliser sur le match à Troyes dimanche (17h). Après avoir relevé et applaudi le geste de fair-play du club azéri suite au but de la main annulé, Pierre Ménès a livré son analyse du match en pointant un bémol pour l’OM avant le déplacement dominical à Troyes (17h).

« Sampaoli avait clairement fait tourner son effectif pour ce match. Moi, à chaque fois que Mandanda joue, c’est un moment de bonheur. Juste un truc en revanche : je trouve que Rongier, Guendouzi et Payet jouent beaucoup, a-t-il mis en garde sur son blog. Le Réunionnais a délivré deux passes décisives mais je le trouve quand même fatigué. Il y aura donc certainement du turnover ce week-end puisque l’OM joue à Troyes. Un match a priori à la portée d’un OM hybride, même si la récente défaite face à Clermont incite à la prudence… »

L’ancien consultant de Canal+ reste néanmoins plutôt optimiste pour le futur de l’OM en Ligue Europa Conférence. « Marseille poursuit donc son chemin dans cette compétition montée de toutes pièces et donc totalement factice, a-t-il poursuivi. Mais bon, à partir du moment où l’OM y est et que c’est l’une des meilleures équipes à y figurer, cela vaut le coup d’aller le plus loin possible voire de remporter le trophée. Ce faisant, l’OM serait à jamais le premier club à remporter cette C4. »

"L'OM poursuit son chemin"



Concentré derrière et réaliste devant, l'OM s'est qualifié pour les 8e de finale de la C4 au terme d'un match marqué par trois buts et un geste de fair-play rarissime.https://t.co/Wfs0HSiCBY — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 24, 2022