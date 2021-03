OM : Pierre Ménès atomise les Marseillais après la claque contre Canet-en-Roussillon

Zapping But! Football Club OM : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Marseillais

La semaine où Frank McCourt est venu en France annoncer qu’il voulait gagner la Ligue des champions, l’OM a été piteusement éliminé en 16es de finale de la Coupe de France par les amateurs de Canet-en-Roussilon (1-2). Autant dire qu’on n’est pas obligé de croire l’actionnaire du club phocéen quand il dit que la Ligue des champions sera pour demain à Marseille.

« Il y a une équipe qui a joué un match de Coupe avec ses armes et une autre équipe qui n’a pas joué, a pesté Nasser Larget après la défaite contre cette équipe de National 2, la 4e division française. Il fallait jouer sur notre niveau de L1 et on a montré un visage qui n’est pas celui que j’attendais d’une équipe de L1. L’état d’esprit d’une Coupe n’était pas présent. J’estimais que mettre l’équipe entre les mains du nouveau coach avec une victoire en Coupe aurait été très bien. C’est une énorme déception personnelle. On n’a pas le droit de se faire sortir comme ça. C’est comme si on jouait contre notre réserve. Il faut une remise en cause. »

« On est au delà du foutage de gueule »

L'exploit de Canet-en-Roussillon vaut de l'or Credit Photo - Icon Sport

Pierre Ménès n’a pas dit autre chose que l’entraîneur de l’OM et n’a pas vraiment épargné les Marseillais après leur piètre partition à Perpignan. « Élimination et prestation hallucinante de l’OM, a-t-il réagi sur Twitter au coup de sifflet final. Même pas envie de les allumer, leurs supporters vont très bien le faire. Mais on est au delà du foutage de gueule. »