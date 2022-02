OM : Pierre Ménès cartonne 3 tauliers après Clermont

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

L’OM a connu un gros coup d'arrêt hier soir à l’Orange Vélodrome. Alors qu'ils avaient la possibilité de conforter leur 2e place au classement en reprenant quatre points d'avance sur l’OGC Nice, les Marseillais se sont faits surprendre par Clermont (0-2). Pas dans le coup de la première à la dernière minute, malgré de multiples occasions, ils ont subi une défaite méritée que n'a pas appréciée Dimitri Payet mais qui n’inquiète pas outre mesure Mattéo Guendouzi.

« Chacun est libre de dire ce qu’il veut, a-t-il clamé en zone mixte. On a encore la chance d’être deuxièmes, pas d’inquiétude, je crois en cette équipe. » De son côté, Pierre Ménès est moins confiant et a taclé trois joueurs dans le creux de la vague et pas des moindres.

« Marseille qui, pour une fois, avait débuté avec une composition d’équipe cohérente, n’avait pas de jus, a-t-il analysé sur son blog. Alors c’est vrai que les Olympiens avaient joué jeudi face à Karabagh mais l’équipe était remaniée. L’entrée de Dieng a apporté un peu de profondeur mais Guendouzi en fait tellement qu’il en fait trop, Payet est dans le trou physiquement, Ünder tire quand il est à droite et ne centre pas quand il est à gauche… bref, c’est compliqué. »

