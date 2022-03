OM : Pierre Ménès crie au scandale devant Bâle, Daniel Riolo a vu un couac évité de justesse

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’OM s’est quelque peu rassuré hier soir en renouant avec la victoire. Si tout n’a pas été parfait, les hommes de Jorge Sampaoli se sont imposés devant le FC Bâle en 8es de finale aller de la Ligue Europa Conférence (2-1). Un doublé d’Arkadiusz Milik a permis aux Marseillais d’avoir un petit avantage avant le retour en Suisse même si l’OM s’est fait peur à de multiples reprises pendant la rencontre.

« Il y avait matière a faire beaucoup mieux je n’ai pas trouvé les Marseillais fringants. C’est un peu toute l’équipe qui est devenu fébrile et a baissé d’un coup, a analysé Daniel Riolo au micro de RMC Sport. Il y a eu cette action complètement folle avec la tête de Rongier, heureusement que Mandanda pousse fort sur les jambes pour aller sauver ça parce que ça pouvait vriller en catastrophe. Faire nul contre Bâle cela aurait été affreux en plus avec un but ridicule. » De son côté, Pierre Ménès crie au scandale après l’égalisation des Suisses sur un but entaché d’un hors-jeu.

« L’OM aurait dû gagner ce match avec deux ou trois buts d’écart mais c’est un peu le problème des Phocéens depuis quelques temps : côté possession de balle et création d’occasions, ça va. Marquer, c’est beaucoup plus dur. Hier soir, Ünder et Milik ont trouvé le poteau et les occasions se sont multipliées, a-t-il expliqué sur son blog. Mais à l’arrivée, cela ne fait que deux buts au compteur et Esposito a réduit le score, ce qui laisse d’autres perspectives aux Suisses avant le match retour. Une petite remarque ironique : le but d’Esposito est entaché d’un hors-jeu. Mais comme il n’y a pas de VAR à ce stade de la Ligue Europa Conférence, l’erreur n’a pas pu être corrigée. À méditer pour tous ceux qui disent que la VAR ne sert à rien et que c’est de la daube. Quand elle n’est pas là, on la regrette. »

Ligue Europa et Europa Conférence : un sourire et des grimaces



Si l'OM a battu Bâle, Monaco et Rennes ont été vaincus sur le même score et ont hypothéqué leurs chances de qualification. On fait le point.https://t.co/oN46a12ll1 — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 10, 2022