OM : Pierre Ménès met à mal le nouveau projet ambitieux de Villas-Boas autour de Cuisance

L’OM fera ses grands débuts en Ligue des champions mercredi contre l’Olympiakos. Face à une équipe en forme, le club phocéen misera-t-il sur le 4-4-2 en losange flambant neuf instauré par André Villas-Boas samedi contre les Girondins de Bordeaux (3-1) ?

Si ce schéma tactique a été un franc succès, grâce notamment à l’apport des latéraux Hiroki Sakai et Jordan Amavi, AVB n’est pas persuadé de le remettre en place en C1. Et pour cause, Dimitri Payet va revenir après avoir été suspendu contre le FCGB et pourrait rebattre les plans de son entraîneur.

Ménès voit la fin du 4-4-2 losange avec Payet

Pierre Ménès semble déjà avoir la réponse. « Samedi soir, Marseille a très largement battu Bordeaux, avec un 4-4-2 losange dans lequel Cuisance, qui a joué utile sans prendre de risque, avait pris la place de Payet. Il faudra voir si ce système de jeu peut rester en l’état avec le retour de Dimitri, ce dont je doute », a analysé le consultant de Canal+ sur son blog.