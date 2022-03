OM : Pierre Ménès donne un signe criant de la zizanie et craint un gros couac pour Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’OM a encore perdu des points précieux dans la course à la Ligue des champions en s’inclinant hier à domicile contre l’AS Monaco (0-1). « On a vu un OM désespérant. Pourtant, la compo de départ de Sampaoli semblait cohérente, a analysé Pierre Ménès sur son blog. Sauf que j’ai noté un truc : si ça amuse certains d’entre vous, faites donc un arrêt sur image sur le plan large de la 37e minute. Vous constaterez qu’aucun des dix joueurs de champ marseillais n’est dans sa position initiale. Cela fait un moment qu’on dénonce ce joyeux boxon et on a vraiment l’impression que les joueurs y perdent leur football. »

En première période, il serait malhonnête de dire que l’OM n’a pas proposé du jeu mais le manque de justesse technique, relevé par Jorge Sampapli et Daniel Riolo après coup, a grevé ses chances de mener au tableau d’affichage. « La première mi-temps olympienne était tout à fait cohérente, avec une domination globale et quelques occasions, confirme Ménès. Mais déjà, le but refusé à Lucas pour un hors-jeu très limite avait sonné comme un avertissement. Il faudra d’ailleurs m’expliquer comment on peut refuser ce but mais en accorder deux identiques lors de Nice-OM en Coupe de France. Encore une incohérence de plus… »

Après le repos, changement de décor total. Il faut dire que les Marseillais semblaient ne plus avoir de jus au bout de 50 minutes de jeu. Le problème me semble physique, je ne sais pas ce qu’ils font à l’entraînement mais les joueurs ont l’air cramés, a-t-il poursuivi. À l’arrivée, c’est un nouveau camouflet pour l’OM qui reste sur 1 point pris sur 9 et voit Rennes revenir à un point. Il ne faudrait pas que Sampaoli pousse le mimétisme avec Bielsa jusqu’à finir au pied du podium. Ce qui serait un terrible échec. »

"Rennes recolle, Marseille s'effondre"



En battant Angers, les Rennais sont revenus à un point de l'OM, en pleine déconfiture et battu à domicile par Monaco.https://t.co/zig8FLqa7R — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 6, 2022