OM : Pierre Ménès émet un bémol rédhibitoire en Ligue des champions

Au moment du tirage au sort du tour de poules de la Champions League, l'OM s'était félicité de ne pas être tombé dans la poule du FC Barcelone, du Bayern Munich et de l'Inter Milan. Avec Tottenham, l'Eintracht et le Sporting, certains pensaient qu'il s'agissait davantage d'un groupe d'Europa League. Oubliant le fait que la saison dernière, l'OM n'était pas sorti d'une poule de C3 encore moins relevée. Ou encore que Tottenham, même s'il fait moins rêver que City ou Liverpool, reste quand même plus riche et plus puissant que Marseille ou que l'Eintracht a remporté l'Europa League la saison passée. Si le bon sens s'était imposé, le début de parcours phocéen en C1, avec ces deux défaites chez les Spurs et contre Francfort, serait moins amer.

"Une sorte d’infirmité dans ce club à passer à l’étape au-dessus"

La double confrontation à venir contre le Sporting va donc être décisive. Avant que ne débute les hostilités, beaucoup s'imaginaient un carton plein, surtout que les Lions ont totalement raté leur début de championnat. Mais en C1, ils ont assuré, avec une victoire sur la pelouse de l'Eintracht (3-0) et une autre contre Tottenham (2-0). L'OM va donc se frotter au leader de son groupe les 4 et 12 octobre. Pour Pierre Ménès, le risque est grand que la déception soit encore au rendez-vous et qu'il n'y ait pas de printemps européen pour les Phocéens...

« Une place en coupe d’Europe ? Même en Ligue Europa, j’ai peur que ce soit difficile. Si Marseille ne prend qu’un point sur ces deux matches contre le Sporting Portugal, qui est finalement la meilleure équipe du groupe, ils seront pratiquement derniers de la poule. Donc attention, a-t-il prévenu sur son blog. Mais c’est vrai qu’il y a une sorte d’infirmité dans ce club à passer à l’étape au-dessus. Et que c’est dommage et un petit peu usant. »

Raphaël Nouet

Rédacteur