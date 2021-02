OM : Pierre Ménès milite pour un autre coach que Sampaoli sur le banc marseillais

Zapping But! Football Club OM : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Marseillais

Dans son Pierrot Face Cam, ce lundi, Pierre Ménès évoque la succession d'André Villas-Boas à l'OM. Jorge Sampaoli est favori pour succéder au Portugais. L'Argentin, selon RMC, est OK pouyr venir à Marseille mais il souhaite finir sa saison avec l'Atlético Mineiro, laquelle se termine en mars.

« Lucien Favre me paraît plus adapté »

Mais cette option ne plaît guère à Ménès. « On nous explique que l'OM veut bâtir mais la durée de vie de Sampaoli dans un club ne dépasse pas 18 mois, estime-t-il. Il faut se méfier du fantôme Bielsa et de ses disciples en or massif. Lucien Favre me paraît plus adapté mais encore faut-il que ça puisse l'intéresser. Avec l'invasion des supporters à la Commanderie, le départ de Villas-Boas, ça interpelle. La déliquescence de l'équipe aussi. »

🔴 Lucien Favre n'est plus l'entraîneur du Borussia Dortmund.



(Bild) pic.twitter.com/TqG7Qff48e — Actu Foot (@ActuFoot_) December 13, 2020