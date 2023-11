OM : Pierre Ménès nomme le coupable de la défaite à Lens et taille Longoria pour le Mercato

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

L’OM a décidément bien du mal à lancer sa saison. Vainqueurs plutôt brillants à Athènes jeudi en Ligue Europa (2-0), les Marseillais sont retombés dans leurs travers, dimanche à Bollaert, contre le RC Lens (0-1). Pau Lopez a finalement dû céder sur un but de Jonathan Gradit à la toute fin d’un match soporifique.

« On espérait beaucoup de cette rencontre mais on a eu droit à un match horrible. Le niveau technique était inacceptable en Ligue 1. A la 75e minute, il y avait un tir cadré dans le match », a analysé Pierre Ménès sur YouTube. Si l’ancien consultant de Canal+ n’est pas très élogieux avec les Sang et Or, il n’a pas hésité à tailler les joueurs de l’OM. Notamment Vitinha, le plus mauvais Marseillais à Bollaert (2 dans L’Équipe).

« Vitinha, je ne comprends pas »

« Tu as beau jouer avec quatre offensifs, il n’y en a pas un pour rattraper l’autre, a-t-il soufflé. C’est terrible. Vitinha, 20 millions (sic), je ne comprends pas. La série commence à être assez terrifiante, le Marseille de Gattuso ressemble de plus en plus à celui de Marcelino, ce qui prouve que ce n’était pas forcément l’entraîneur le problème. L’équipe n’est pas bonne et surtout pas complémentaire. »

Sur son dernier "Face à Pierrot", l'ancien consultant du CFC a appuyé encore un peu plus ses critiques : « L’OM est une vraie déception. On s’aperçoit au fil des matchs que le visage de l’OM est le même sous Gattuso que sous Marcelino (…) Comme annoncé depuis quelques temps, à force de faire un scrabble chaque saison, Longoria s’est, cette fois-ci, planté dans le recrutement autant au niveau des arrivées que des départs. Kolasinac et Alexis Sanchez manquent terriblement dans le caractère… »

Ligue 1, J12 (2) : "Encore un triste et inquiétant dimanche de Ligue 1"



Dans la médiocrité ambiante, les mal classés se sont révoltés avant qu'en soirée, Lens ne crucifie l'OM en fin de match.https://t.co/AkHzw7Dsbx — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 12, 2023

Podcast Men's Up Life