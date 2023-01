OM : Pierre Ménès promet une lourde sanction à Nuno Tavares

Sur son blog en vidéo, Pierre Ménès est revenu sur le succès de l'OM lundi soir sur la pelouse de Montpellier (2-1). Le consultant est notamment revenu sur la prestation à deux visages du portugais prêté par Arsenal Nuno Tavares, buteur avant de se faire exclure.

« Nuno Tavares c'était la star de l'OM sur les premiers matchs avec des buts dans tous les sens et puis après il est parti complètement en cacahuètes. Là, ça fait deux matchs, deux buts mais là, il est reparti en cacahuètes à la fin du match en se faisant expulser pour un coup de pompe insensé sur Arnaud Souquet à 90 mètres de son but. Cela n'a pas plus à Tudor et je pense que ça ne plaira pas à la Commission de discipline non plus... »