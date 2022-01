OM : Pierre Ménès ridiculise les supporters marseillais après Bordeaux

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine?

Cengiz Ünder a permis à l’Olympique de Marseille de prendre une revanche sur plusieurs générations en terres bordelaises. Les hommes de Jorge Sampaoli se sont imposés vendredi au Matmut Atlantique de Bordeaux (0-1) et ont ainsi mis fin à 44 ans de non-victoire en Aquitaine.

Alors forcément, le retour des joueurs phocéens à Marseille était très attendu par de nombreux Marseillais. Tard dans la soirée, ils ont accueilli leurs nouveaux héros équipés de fumigènes accompagnés de chants de supporters. Une célébration nourrie qui n’a pas vraiment été partagée par Pierre Ménès, critique envers les supporters de l’OM.

« L’OM a logiquement et assez nettement dominé et des Girondins qui déjà, lorsqu’ils sont au complet ne montrent pas grand chose et ont été incapables d’apporter le danger devant alors qu’ils disposaient pourtant de leurs meilleurs attaquants avec Hwang et Elis. Après, je laisse à chacun la liberté d’apprécier les scènes de liesse à Marseille. Perso, j’ai trouvé ça un peu risible parce qu’il n’y a quand même pas de quoi grimper aux arbres », a-t-il commenté sur son blog.

Marseille n'est plus maudit, Lens sur la fin



