OM : Pierre Ménès s'en prend à cinq Marseillais

L'ambiance est morose à l'OM après le piètre match nul ramené de Strasbourg (1-1). L'équipe ne décolle toujours pas au classement et son attaque reste en berne à l'image d'Aubameyang et Vitinha. Selon Pierre Ménès, c'est cette disette offensive qui explique avant tout les mauvais résultats marseillais.

Harit égratigné lui aussi

"Le problème de l'OM est surtout offensif, estime-t-il. Derrière c'est correct, au milieu ça va aussi et Rongier va revenir. Mais en attaque, Correa est inexistant, Ndiaye aussi, Vitinha aussi, Aubameyang et Sarr aussi. Il n'y a pas un seul attaquant qui sort du lot. Même Harit qui fait de bons matches, il met zéro but. C'est un problème."

Djokovic mal aimé, Mbappé sur-critiqué, Henry vs Der Zakarian, le mercato de Longoria, buts refusés à tort et PSG-Monaco.https://t.co/1gj7beAgcY — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 27, 2023

