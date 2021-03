OM : Pierre Ménès s’est complètement troué à Nice sur les Marseillais !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Jorge Sampaoli n’est plus invaincu sur le banc de l’OM. Après deux succès consécutifs, le technicien argentin a subi de plein fouet la furia de l’OGC Nice hier à l’Allianz Riviera (0-3). Pierre Ménès a analysé cette rencontre en pointant les différents chantiers qui se dressent devant Sampaoli.

« Le football prôné par le technicien argentin est extrêmement exigeant sur le plan physique. Et clairement, ses joueurs n’ont pas la caisse pour le mettre en application, a-t-il résumé sur son blog. Même s’il a perdu du poids, Payet est hors de forme et Thauvin ne semble pas franchement mieux. Milik, qui a beaucoup de qualités, est trop seul. Et puis la défense marseillaise s’est montrée très nerveuse. »

« Je pense que Marseille va égaliser »

Le consultant de Canal+ a beau jeu de dire tout le al qu’il pense de la défaite de l’OM. Il oublie néanmoins de préciser qu’il voyait les Marseillais revenir au score au moment de la mi-temps alors que le score n’était que de 1-0 en faveur des Aiglons ! « Franchement sympa ce Nice-OM. Du rythme un jeu clair un bon niveau technique. Un bel après midi. Je pense que Marseille va égaliser », avait-il alors lâché sur Twitter. Après cela, l'OGC a enquillé deux autres buts...