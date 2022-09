OM : Pierre Ménès s'étonne de deux choix de Tudor à Tottenham

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Balançant entre la prestation d'ensemble encourageante de l'OM et le résultat, Pierre Ménès avait du mal à se positionner mercredi soir : « Quand on voit le match des Marseillais, il y a matière à avoir des regrets. Longtemps, la tactique d'Igor Tudor a parfaitement bloqué une équipe de Tottenham dépourvue d'imagination (...) Le carton rouge est logique et c'est le début des embêtements pour l'OM...Même si durant le quart d'heure qui a suivi, les Spurs n'ont pas eu beaucoup d'occases ».

Il déplore le passage à droite de Nuno Tavares...

Néanmoins deux décisions d'Igor Tudor ont interpelé l'ancien trublion du CFC : « Sur le premier but, je suis quand même très surpris. Ivan Perisic a tout le confort de centrer face à un Nuno Tavares qui n'est pas au marquage. Mais Nuno Tavares, qu'est-ce qu'il fait à droite ? A moins qu'il soit blessé, je suis très surpris d'avoir vu ce changement Clauss par Kolasinac. Le Bosnien a pris la place à gauche et poussé Tavares à droite... Derrière, Perisic centre pour Richarlison entre un Bailly et un Kolasinac qui se regardent ».

… Et le fait que Luis Suarez soit trop esseulé

D'autre part : le manque de soutien à Luis Suarez devant. « Sur ce match, ce qui était évident, c'est que l'OM ne marquerait pas de but. Luis Suarez seul en pointe face à une défense du niveau de celle de Tottenham, c'est juste impossible... Alexis Sanchez était suspendu, Payet n'était pas en état physique de jouer. J'espère que les deux seront là pour Francfort. »