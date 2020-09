OM : Pierre Ménès applaudit le retour gagnant de Thauvin

Florian Thauvin ne pouvait pas mieux débuter sa saison. Avec un but, deux passes décisives et une activité dans le jeu, le leader d’attaque de l’OM a éclaboussé de tout son talent le match contre le Stade Brestois (3-2).

« C’est une victoire pour moi, j’ai beaucoup travaillé, j’ai beaucoup galéré, disait-il après le match. On ne sait jamais comment on va revenir. Je suis heureux. C’est un soulagement. » Annoncé comme possible partant au mercato, Thauvin a mis tout le monde d’accord en annonçant qu’il allait rester à l’OM cette saison. Cela ne peut être qu’une excellente nouvelle, selon Pierre Ménès. Le consultant de Canal+ n’a pas manqué de faire ressortir la bonne prestation du Marseillais après la rencontre.

« Les Marseillais noteront avec plaisir le retour gagnant de Thauvin »

« Victoire plus ou moins convaincante de l’OM à Brest, avec l’ouverture du score de Thauvin sur une frappe détournée et le second but signé Caleta-Car sur un coup-franc de Thauvin, analyse Ménès sur son blog. Pour leur premier match officiel de la saison, les Marseillais se contenteront de cette victoire et noteront avec plaisir le retour gagnant de Thauvin, titularisé pour la première fois depuis plus d’un an et auteur d’un but et deux passes décisives. »