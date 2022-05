OM : Pierre Ménès voit Strasbourg ruiner la fin de saison des Marseillais

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Proche du RC Strasbourg et de Marc Keller, Pierre Ménès voit bien les Alsaciens jouer un sale tour à l'OM en s'imposant samedi prochain au Vélodrome lors de la 38e journée de Ligue 1. Sur son site Pierrot le foot, l'ex journaliste de L'Equipe a livré son ressenti... taclant au passage Jorge Sampaoli sur ses choix :

« Strasbourg européen ? Cela ne paraît pas impossible vu la forme actuelle des Marseillais, auteurs d’un non-match absolu sur la pelouse du Roazhon Park. L’équipe bretonne avait retrouvé son jeu vertical et efficace et a marqué deux buts « à la rennaise » par l’incroyable Bourigeaud et l’excellent Majer. En face, les Olympiens n’ont quasiment pas eu d’occase, ce qui s’explique sans doute un peu par les choix offensifs étonnants de Sampaoli, qui avait laissé Dieng et Milik sur le banc ».

Il est vrai que sans Dimitri Payet, l'OM a un peu tendance à tourner à l'ordinaire...

Alexandre Corboz

Rédacteur