OM : pour Daniel Riolo, Marseille n’a rien à faire en Ligue des Champions !

Dauphin du Paris Saint-Germain à 5 journées de la fin du championnat avec 6 points d'avance sur le Stade Rennais, le RC Strasbourg et l'AS Monaco, l'Olympique de Marseille se rapproche d'une qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

"La Ligue des Champions n'est pas pour l'OM"

Mais pour Daniel Riolo, l'OM n'a rien à faire en C1. "Moi, je veux bien que tu penses à la Ligue des Champions, mais pardonne-moi de te dire, n'y pense pas trop parce que je ne crois pas que l'OM soit dimensionné pour la Ligue des Champions. Et ceci dit, avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour le travail de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli. Je pense que l'OM, c'est niveau Ligue Europa et encore, la Ligue Europa Conférence, c'est bien. Ne nous emballons pas quand même, la Ligue des Champions n'est pas pour l'OM", a lâché le journaliste de RMC Sport dans l'After Foot.

On découvre le classement après les dix matchs de ce soir 🔍 pic.twitter.com/gnCBRsoPIQ — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 20, 2022

