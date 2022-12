OM : pour un ex Marseillais, le Maroc n’a rien à envier au Portugal de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Nasser Larguet, est un des grands artisans de la formation marocaine ! Il participe en 2008 à la création de l’Académie Mohammed VI de football qu’il dirige de 2008 à 2014 où des Lions de l’Atlas sont passés (Azzedine Ounahi, Nayef Aguerd, Reda Tagnaouti ou encore Youssef En-Nesyri ndlr). Le Maroc est la révélation de cette première partie de la Coupe du Monde 2022. Samedi, pour les quarts de finale, les hommes de Walid Regragui vont défier le Portugal de Cristiano Ronaldo. Pour l’ancien de l’OM, le Maroc peut encore réaliser l’exploit.

« Pratiquement 60 à 70% des joueurs qui figurent dans cette équipe nationale ont déjà joué la Coupe d’Afrique, et c’est leur deuxième Coupe du monde. Cela veut dire qu’en termes d’expérience ou de performance, ils ont l’habitude. En plus, 95% de cette équipe évolue en Europe et puis il y a des joueurs qui sont dans des championnats majeurs. On pense à Hakim Ziyech qui est à Chelsea ou Nayef Aguerd à West Ham, à Achraf Hakimi. Ils emmagasinent de l’expérience et je pense qu’ils n’ont rien à envier aux autres nations. », à lâcher l’homme de 64 ans sur l’antenne de RMC.

Passé par l’OM en tant que directeur du centre de formation, Nasser Larguet été nommé entraîneur des Phocéens pour 6 matchs après la mise à pied d'André Villas-Boas en février 2021. Le franco-marocain a quitté Marseille en avril 2022, il est désormais le directeur technique national de l’Arabie saoudite.