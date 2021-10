OM, PSG : pourquoi la nomination de M. Bastien pour le Clasico est une vraie provocation de la LFP

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Les partisans de la théorie du complot vont pouvoir passer les cinq prochains dessus : en nommant Benoît Bastien au sifflet pour le choc OM-PSG de dimanche, la Ligue s'est offert une nouvelle polémique ! Elle qui, déjà, ne s'en sort pas avec les avantages accordés aux joueurs de la capitale depuis le début de saison, entre le pénalty accordé à Neymar contre l'OL et celui pour une main d'un Angevin vendredi alors qu'à chaque fois, les premières fautes sont parisiennes, n'a rien trouvé de mieux que nommer le pire arbitre possible pour les Marseillais !

En effet, non seulement M. Bastien a officié lors du tristement célèbre match à Nice de la fin août, comme nous l'avons signalé en milieu d'après-midi, mais en plus, il présente le pire ratio de victoires de l'OM parmi tous ses confrères ! Avec lui, les Phocéens n'ont remporté que 23% de leurs matches (5 victoires, 5 nuls, 11 défaites) ! Vu le contexte du dernier match dirigé par cet arbitre, il y avait sans doute un meilleur choix à faire ! Surtout qu'il y a trois ans, c'est ce même arbitre qui avait refusé une égalisation marseillaise à la 85e minute dans un OM-PSG pour une faute imaginaire de Strootman sur Marquinhos. Et qu'il s'agira de son 7e Clasico, les autres s'étant soldés par autant de défaites marseillaises, même si pour le coup, il faut davantage incriminer le dopage financier que son arbitrage…