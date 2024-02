OM : premier coup dur pour Gasset avant Montpellier

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Si la double confrontation européenne contre Villarreal semble encore loin, l’OM replonge dans le championnat d§s demain en recevant Montpellier (21h). Pour ce match, le staff de Jean-Louis Gasset est confronté à un dilemme avec la suspension de Jonathan Clauss.

Plusieurs options à droite ?

En l'absence de l'international français, il n'y a plus de spécialiste au poste de latéral droit puisqu'Amir Murillo est toujours indisponible. Le nouveau coach de l’OM n'a pas beaucoup d'options - aligner un gaucher dans ce couloir peut être une solution, selon L’Équipe - et il réfléchit à la meilleure possible, quitte, peut-être, à revenir à une défense à quatre provisoirement.

