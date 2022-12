OM : première distinction pour Mbemba avec Marseille

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Auteur d'un but contre Tottenham (1-2) et d'une solidité défensive à toute épreuve, Chancel Mbemba a été élu Olympien du mois de novembre par les supporters de l'Olympique de Marseille. Aux votes, l'ancien joueur de Porto a devancé Pau Lopez, sacré au mois d'octobre. Il s'agit de la première distinction pour le défenseur central congolais sous le maillot olympien.

"Merci à tous les supporters et tous mes coéquipiers"

Invité à réagir à cette récompense, le numéro 99 de l'OM l'a joué modeste. "Je dis merci à tous les supporters et merci à tous mes coéquipiers. C'est grâce à mes coéquipiers. On s'est donné à fond. Après, j'ai pris ce trophée, c'est mérité. Il faut que je me donne encore à fond. Je fais mon boulot sur le terrain. C'est les gens qui voient. Moi je fais mon boulot. Je dis merci beaucoup. Je ne vais pas baisser les bras, je vais continuer à travailler pour rester au top."

𝑳𝒐𝒏𝒈𝒐𝒏𝒊𝒂 𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆𝒍 ! 💪⁰⁰

Un mois de novembre très solide avec 1 but et 81,6% de passes réussies dans le camp adverse, @mbemba22 🇨🇩 est votre #OlympienDuMoisPUMA. 🔥⁰⁰

🗣 Les mots de notre n°99. pic.twitter.com/arIZGCUlbh — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 2, 2022

