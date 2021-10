OM : premières critiques des supporters contre Sampaoli

Zapping But! Football Club Lokomotiv Moscou, Rennes - OM : Les briefs d'avant match

L'OM reste certes sur trois matches sans victoire mais Jorge Sampaoli bénéficie toujours du totem d'immunité. Après tout, son équipe fait plaisir à voir, elle se procure des occasions, se bat, est généreuse. Tout ce que demandent les supporters. Mais les Dodger's ont tout de même trouvé à redire à propos d'un joueur : Steve Mandanda.

« Seul bémol dans un ciel à nouveau bleu, la mise à l’écart de Steve Mandanda, par Sampaoli, peut-on lire dans un communiqué en forme de bilan publié par le groupe vendredi. Sachant que les seuls critères sont sportifs, comment expliquer cette situation ? Mandanda a toujours été exemplaire, comme joueur, comme équipier, et surtout, exemplaire comme capitaine de route. C’est un manque de respect, d’autant qu’aucune explication logique ne vient justifier cette décision. Espérons simplement que la longue histoire qui le lie à l’OM ne se terminera pas sur cette note négative. Il Fenoméno mérite mieux que cette fin dans l’anonymat. »

Steve Mandanda pourrait retrouver le onze de départ cet après-midi à Lille. Et montrer à son entraîneur qu'il est aussi bon au pied que Pau Lopez et plus décisif au niveau des arrêts ?