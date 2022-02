OM : premières failles entre Sampaoli et ses joueurs

Zapping But! Football Club Olympique De Marseille : La question de la semaine?

La déroute à Nice (1-4) mercredi soir en Coupe de France a fait très mal à l'Olympique de Marseille, qui rêvait d'aller au bout. Et considérablement écorné l'image de Jorge Sampaoli, à qui il est reproché d'avoir aligné quatre défenseurs centraux au coup d'envoi (ce qu'il fait pourtant depuis le début de la saison...) et d'avoir perdu la bataille tactique avec Christophe Galtier, une semaine après avoir déjà pris le bouillon face à Peter Bosz. Selon L'Equipe, la grogne aurait gagné une partie de son effectif, dubitative concernant ses entraînements...

"La construction basse est un aspect capital, bien sûr, mais pas forcément suffisant, et certains joueurs s'étonnent du peu de travail sur l'animation et les combinaisons dans les 30 derniers mètres. Pour Sampaoli, le tiers haut du terrain est le domaine où doit s'exprimer le talent des individualités offensives, sans le carcan des consignes tactiques : Payet, bien sûr, ou encore Guendouzi en profitent pleinement. Mais cette liberté s'exprime donc au détriment de schémas plus rodés et de déplacements coordonnés. Cela n'a pas facilité l'intégration de Milik, habitué à une animation qui tourne autour de lui, de sa qualité dans les appels et dans la finition. Et cela peut parfois rendre la possession marseillaise assez stérile et monotone, quand le ballon circule autour de la surface facçon handball, dans l'attente que Payet invente une passe décisive."

Attention toutefois : le quotidien sportif est réputé pour chercher régulièrement la petite bête. La preuve, il reparle encore et toujours du prétendu malaise Steve Mandanda alors que le gardien a fait savoir via son entourage qu'il n'y avait pas de malaise avec son statut de remplaçant !