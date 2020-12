OM : propos musclés, mine des mauvais soirs, Villas-Boas attaque frontalement un journaliste

De toute évidence, André Villas-Boas, l'entraîneur portugais de l'OM, lit la presse. Et pas uniquement celle de son pays, bien au contraire. L'un des envoyé spéciaux du quotidien marseillais, La Provence, l'a appris à ses dépens hier soir, juste après la défaite des joueurs phocéens sur la pelouse de Manchester City.

Passablement irrité, AVB a exposé ses griefs au journaliste en face-à-face, insinuant que son article était orienté et ne comportait pas toutes les informations exactes au sujet de certaines statistiques. Dans ce fameux papier, étaient en effet scrutées toutes les stats du coach portugais en Ligue des champions, que ce soit avec l’OM ainsi qu'avec le club russe du Zenith Saint Petersburg.

Pour juger de l'énervement du technicien, c'est ci-dessous. Pour les propos, les voici, retranscrits par le site footballclubdemarseille. "Toi tu dois être content (de la défaite, ndlr) cela te permet d’ajouter encore plus de stats à ton article. Tu n’a par contre pas écrit toutes les stats que l’on a mon staff et moi en Ligue 1 avec l’OM. Tu as même été capable de faire sortir des choses du Zénith comme si tu était un connaisseur du Zénith(…) Maintenant je parle et tu écoutes, si tu ne veux pas écouter tu peux t’en aller…Et comme tu est devenu un expert du Zénith tu peux aller regarder sur leur site pour voir ce qu’il disent de moi, comme l’homme des record du club. Mais bon tu dois être content car tu peux rajouter une défaite pour tes prochains articles sur l’OM."

Ambiance...