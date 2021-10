OM - PSG (0-0) : le tacle de Ben Arfa lui revient en pleine figure

Zapping But! Football Club Le brief d'avant-match : Olympique de Marseille FC Lorient

Après le Clasico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain (0-0), Hatem Ben Arfa s'est payé l'OM. "J'ai aimé la première période des Parisiens dans le sens où on sentait qu'ils maîtrisaient le match. Ils ont un peu pêché dans la finition mais, dans l'ensemble, ils étaient sereins. J'ai aimé aussi la relation entre Messi et Mbappé. Elle confirme ce qui germait au cours des derniers matches. En revanche, je n'ai pas retrouvé le Marseille des matchs précédents dans les ambitions, comme s'il avait peur des contres parisiens. Ce n'était pas l'OM qui m'a fait kiffer depuis le début de saison", a lâché l'ancien joueur des deux clubs dans les colonnes de L'Equipe.

Cette déclaration n'a pas plu au journaliste Mohamed Bouhafsi, qui lui a répondu sur son compte Twitter. "La prochaine fois, il faudra qu'il mette Amazon et pas Canal+ pour voir le match. Parce que dire ça, ce n'est pas avoir vu la rencontre. Il n'a pas raison. Tu fais un match tactiquement réussi. À 11 contre 10, tu essayes d'attaquer, mais tu remarques qu'en contre-attaque, Mbappé peut te piéger quand même. Donc tu fais attention. Tu es aussi cramé physiquement à la fin. Et Konrad rate un truc inratable."

Non il n’a pas raison. Tu fais un match tactiquement réussi. A 11/10 contre tu essayes d’attaquer mais tu remarques qu’en contre attaque Mbappé peut te piéger quand même donc tu fais attention. Tu es aussi cramé physiquement à la fin. Et Konrad rate un truc inratable. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) October 25, 2021