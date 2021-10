OM – PSG (0-0) : Mamadou Niang s'enflamme pour la masterclass de Saliba

Zapping But! Football Club Le brief d'avant-match : Olympique de Marseille FC Lorient

Il n'y a pas eu de vainqueur hier lors du Clasico entre l'OM et le PSG. Un match au cours duquel la performance de William Saliba a fait impression. Notamment à Mamadou Niang.

« Saliba quel joueur un Roc et un monstre, je comprends pas comment Arsenal ne compte pas sur un tel joueur et j’espère vraiment que l’OM va l’acheter », a en effet posté l'ancien attaquant olympien sur Twitter. Des louanges amplement méritées.

Saliba quel joueur 😳 un Roc et un monstre 💪🏿💪🏿💪🏿 je comprends pas comment Arsenal ne compte pas sur un tel joueur et j’espère vraiment que l’OM va l’acheter 🙏🏿 @OM_Officiel

