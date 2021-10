OM - PSG (0-0) : Marseille risque gros, Payet pousse un coup de gueule contre les faux supporters !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

A l'issue du Clasico OM – PSG (0-0) de ce dimanche soir, Dimitri Payet s'est exprimé. A l'instar de Mattéo Guendouzi, qui estime au micro d'Amazon Prime que Marseille aurait dû prendre les trois points, le Réunionnais avait du mal à se satisfaire du scénario de la soirée.

Ce que Dimitri Payet n'a pas apprécié, c'est l'attitude de certains fans, qui ont perturbé à plusieurs reprises la rencontre et risquent de causer la perte d'un point au classement, l'OM étant sous le coup d'un sursis pour les incidents du début de saison.

« Je voudrais remercier les supporters venus en nombre ce soir, ca a été un match animé. Mais voilà, il y a encore eu des incidents. Le président avait adressé un message, moi-même. Je mets pas tout le monde dans le même sac. Beaucoup étaient là pour faire la fête, être exemplaire. D'autres moins. Et ceux-là je suis désolé mais ils ne peuvent pas dire qu'ils sont supporters de l'Olympique de Marseille. Parce qu'ils savent ce qu'on risque, de perdre des points. C'est assez triste et désolant pour l'OM et nous-mêmes », a lâché Payet, dépité.

