OM - PSG (0-0) : une blague grotesque fait hurler Pierre Ménès

Pierre Ménès pas fan de la « blague » sur l’intrus du Clasico OM-PSG. Le journaliste sportif a notamment jugé « grotesque » l’information de RMC Sport qui rapportait que l’individu qui est entré sur la pelouse lors d'OM-PSG n’était pas un fan de l’OM et un sans papier.



Sur son compte Twitter le journaliste s’est notamment interrogé sur comment un sans papier a-t-il pu s’acheter un billet pour le match et comment cela se faisait-il que cet intrus soit-disant non supporter de l’OM ai une sacoche à l’effigie du club phocéen. Comme toujours Pierre Ménès n’a pas sa langue dans sa poche ce qui a suscité plus de réactions que la publication elle-même…

Ben voyons quelle blague . Sans papier il a payé le billet comment ? Et la sacoche de l’OM il l’a volé aussi? Quelle blague grotesque. — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 26, 2021