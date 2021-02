OM – PSG (0-2) : le Clasico de trop pour Payet et Thauvin ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Il n'y a pas eu photo hier lors du 100e Clasico entre l'OM et le PSG. Deux buts de Kylian Mbappé et Mauro Icardi ont offert la victoire à Paris. Une victoire qui enfonce l'OM dans la crise. Dans L'Equipe du Soir, Ludovic Obraniak a pointé le manque d'ambition de l'OM dans le jeu, avec le 4-3-3 mis en place par Nasser Larguet. « Qu'y avait-il à perdre à jouer plus haut au lieu d'attendre que ça se passe ? Les deux latéraux ne sont jamais monté », a déploré l'ancien lillois.

Alonzo : « Ils en ont plein le cul »

Jérôme Alonzo, lui, a soulevé un autre souci... « Quand on voit encore ce qu'ont fait Payet et Thauvin... Ils en ont plein le cul ! Quand je vois l'OM jouer, je me demande si les mecs ont vraiment conscience du maillot qu'ils portent. Payet, j'ai l'impression qu'il ne veut plus se faire mal, qu'il a perdu la flamme...»