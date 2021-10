OM - PSG : 2 soutiens de poids pour les Marseillais au Vélodrome

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Demain soir, sans surprise, le stade Vélodrome affichera complet. L'enceinte du boulevard Michelet sera exclusivement dévolue aux Marseillais puisque le préfet des Bouches-du-Rhône a interdit le déplacement de supporters parisiens. Parmi les plus de 60.000 fans attendus, deux invités de marque ont confirmé leur présence.

Le premier, c'est Frank McCourt. Le propriétaire de l'OM est plus souvent présent à Marseille depuis les événements de janvier-février, quand les supporters avaient fait une descente à la Commanderie ayant abouti à la mise à l'écart de Jacques-Henri Eyraud. Il ne pouvait manquer le plus grand match de la Ligue 1. Autre invité, Luka Peros, plus connu sous le nom de Marseille dans la célèbre série Casa de Papel de Netflix. Si les Olympiens pouvaient imiter son personnage et réaliser un gros hold-up aux dépens d'une coquille vide pleine d'argent…

Frank McCourt sera présent au Vélodrome pour assister à #OMPSG, il sera accompagné par plusieurs de ses proches. (@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/wNsCufEKjk — Actu OM (@ActuOM__) October 23, 2021