OM, PSG : Alvaro Gonzalez en remet une couche sur l'épisode Neymar

Dans un long entretien à L'Equipe, Alvaro Gonzalez (OM) est revenu sur sa deuxième saison plus compliquée sur la Canebière. L'Espagnol estime que l'un des tournants a été la victoire lors du Clasico au Parc et son altercation avec Neymar.

« Pour moi, personnellement, cela a été très difficile. Des choses sont arrivées qui dépassent le sportif, et si la saison a été difficile pour tous les joueurs ici, elle l'a été encore un peu plus pour moi. On a gagné au Parc, et au lieu de parler de ce bon résultat, on a parlé de choses négatives », lâche Alvaro.

« Parfois, je me dis que je suis né pour jouer à l'OM »

Et l'ancien joueur de Villarreal, qui en veut toujours à Neymar, poursuit : « Moi, je n'ai aucun problème avec les critiques, nous sommes connus, donc on parle de nous un jour en bien, un jour en mal, c'est la vie des joueurs de foot, des chanteurs, des gens célèbres. Mais là, ce n'était plus le football. Et ma famille a vécu des moments difficiles. C'était des attaques personnelles, mon numéro est sorti, celui de ma famille. Quand tu parles de racisme, d'homophobie, ce sont des choses graves. J'étais toujours stressé, regarde mon visage (il a une pelade sur le menton). Mais j'ai essayé de faire au mieux pour l'équipe, pour le club, de laisser ces problèmes de côté pour me concentrer ».

Pour autant, ces difficultés ne l'ont jamais poussé à remettre en cause son choix de venir en France et plus particulièrement à l'OM : « Je suis heureux ici, j'aime le club, j'ai parlé avec les supporters que je croisais dans la rue, ou dans des réunions. Je suis clair avec eux et je leur ai dit : "Si vous avez des doutes sur moi, si vous croyez que je suis raciste, alors je m'en irai." Mais tout le monde m'a soutenu. À Marseille, il y a mille nationalités différentes qui cohabitent, tu ne peux pas être raciste et habiter ici ! (…) Mon rêve, c'était de jouer dans ce genre de club, dans un grand club alors je ne vais pas me plaindre ! Je suis un peu loco, moi aussi, oui (il sourit). Parfois, je me dis que je suis né pour jouer à l'OM. Je sais qu'il me manque encore des choses pour devenir un top joueur mais dans une équipe, il faut avoir des joueurs qui montrent l'exemple, qui se battent, et je peux donner beaucoup encore ».