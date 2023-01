OM, PSG : Alvaro privé de retrouvailles avec Neymar !

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Jeudi, le PSG affrontera un combiné al-Nassr-al-Hilal en match amical en Arabie Saoudite. Tout le monde s'est focalisé sur l'ultime duel entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Mais un autre match dans le match tout aussi explosive aurait pu avoir lieu puisque l'ancien Marseillais Alvaro Gonzalez joue aujourd'hui à al-Nassr. Et qu'il aurait pu retrouver Neymar, avec qui il a eu des duels houleux, notamment celui de l'automne 2020. Hélas, et de façon très surprenante, l'Espagnol n'a pas été retenu dans l'équipe All Stars.

Entre Alvaro et Neymar, les choses ont dérapé le 13 septembre 2020. Ce soir-là, alors que l'OM était en train de s'imposer au Parc des Princes, le défenseur et l'attaquant parisien avaient échangé des insultes dans les dernières minutes. Neymar avait juré qu'il s'agissait de mots racistes, ce que l'Espagnol a toujours démenti mais qui lui a valu un déferlement de haine sur les réseaux sociaux. Lors des matches suivants, le défenseur a systématiquement essayé de tacler durement son adversaire, faisant des fautes énormes sur lui. Félicité par les supporters marseillais pour avoir carrément pris Neymar par la tête avec ses mains pour le faire tomber, il avait répondu que "(ses) parents lui avaient toujours appris à sortir les poubelles". Les retrouvailles jeudi auraient pu être sympa. Hélas, elles n'auront pas lieu. A la demande du PSG ?