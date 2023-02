OM - PSG : avant de partir, Tapie a donné une masterclass à Longoria

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Ce dimanche, Pablo Longoria fête ses deux ans à la présidence de l'OM. Auparavant directeur sportif, l'Espagnol a profité de la grosse crise ayant secoué le club après l'invasion de la Commanderie par les supporters fin janvier. Vingt-quatre mois plus tard, il fait l'unanimité. Et quoi de mieux qu'un Classico dans un Vélodrome qui va battre son record d'affluence pour célébrer cet événement ? La Provence consacre deux pages à la réussite de Longoria à la tête de l'OM et publie une interview de Richard Caillat, membre du conseil d'administration de l'association qui a contribué à le faire rencontrer Bernard Tapie avant son décès (3 octobre 2021).

"La seule condition que j'avais posée, c'était qu'il accepte de rencontrer Bernard Tapie. C'est quelqu'un qui a beaucoup marqué, mais qui a aussi beaucoup appris. Le fait d'aller le voir serait une sorte de masterclass. On a donc rendu visite à Bernard à Paris. Il y avait Jacques-Antoine Grangeon, le patron marseillais de Ventes Privées, qui est aussi un ami de Bernard. Il était diminué, mais il était toujours passionné et animé par l'étincelle OM. Il lui a donné beaucoup sur son ressenti avec la presse, les supporters, les joueurs, les entraîneurs. C'était un grand moment. Ce sont les six premiers mois."