OM - PSG : Benedetto et Pastore se chambrent avant le Clasico

Dans un Vélodrome qui sera à guichets fermés, l'Olympique de Marseille recevra ce dimanche le Paris Saint-Germain, en clôture de la 11e journée de Ligue 1, pour un Clasico qui s'annonce électrique.

Dans un entretien accordé à Téléfoot, l'ancien attaquant de l'OM, Dario Benedetto, et l'ancien milieu offensif du PSG, Javier Pastore, qui évoluent désormais ensemble à Elche, se sont chambrés à l'approche du choc. Alors que Javier Pastore a prédit une victoire 3-1 du PSG, les deux Argentins ont confié qu'ils regarderaient le match ensemble. "Si on peut le voir ensemble, on le fera évidemment" a lancé l'ancien Parisien avant que Dario Benedetto ne lui réponde : "Je ne sais pas comment ça va se terminer, si ça va bien se terminer ou non... En tout cas, on va le commencer ensemble... Après si on le terminera ensemble, ça sera une autre histoire...".

"On va commencer à regarder le Classico ensemble. Après est-ce qu'on va le terminer ensemble...c'est une autre histoire" 😅



OM-PSG, leurs souvenirs à Paris et Marseille, le présent à Elche : Pastore et Benedetto se livrent à @YassinNfaoui avant le Classico !



RDV dimanche, 11h ! pic.twitter.com/ASufPMULZG — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 23, 2021