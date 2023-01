OM, PSG : Daniel Riolo prend Rongier pour cogner sur Verratti

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Lors de la 18e journée, l'OM et le PSG affrontaient deux mal-classés, Troyes et Angers. Les deux se sont imposés 2-0 mais autant les Marseillais ont impressionné, autant les Parisiens ont joué au petit trop. Et cela a eu le don d'irriter Daniel Riolo. Sur RMC, le polémiste s'est notamment attaqué à Marco Verratti, dont le niveau actuel serait inférieur à celui de son homologue marseillais Valentin Rongier.

"L'OM est dans une maîtrise totale de ce qu'il fait. Cette équipe fait une très bonne opération en se rapprochant de Lens. Pour moi, il y a toujours la même certitude que l'OM sera tout proche de la 2e place. Valentin Rongier est juste extraordinaire, il est meilleur que l'idole du Parc, il faut être complètement aveugle pour ne pas le voir. Verratti pour les supporters du PSG, c'est un des meilleurs milieux au monde alors qu'il n'est même pas top 30."