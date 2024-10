OM - PSG : De Zerbi a pris deux joueurs à partie après le Classico !

Il pesait une atmosphère très lourde dimanche en fin de soirée dans les entrailles de l’Orange Vélodrome. En conférence de presse d’après-Classico, largement perdu par l’OM, Roberto De Zerbi est apparu plus marqué que jamais jusqu’à s’excuser pour le piètre spectacle proposé par son équipe.

Quelques minutes après le coup de sifflet final et la bronca des supporters, les joueurs de l’OM ont subi ses foudres dans le vestiaire. Selon L’Équipe, l’Italien a recadré sa troupe après un Classique jugé inadmissible et s’en est pris vertement en particulier aux joueurs de couloir. D’abord à la vedette Mason Greenwood et, dans une moindre mesure, au plus tendre Luis Henrique.

Et on comprend l'entraîneur de l'OM puisque, toute la semaine, à l’entraînement, De Zerbi avait appelé à la vigilance sur les côtés pour bloquer Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Le plan n’a pas été respecté, et c'est exactement la peur que l'Italien avait le début de la rencontre : que son équipe ne joue pas.

