OM - PSG : De Zerbi explose contre ses joueurs... et contre Greenwood en particulier !

« Ce soir, on a manqué de courage, de personnalité, alors que nous nous étions préparés pour ce genre de match jusqu'à l'expulsion de Harit. C'est un problème, on peut perdre mais quand on porte le maillot de l'OM, on ne peut pas jouer sans personnalité ». C’est par ces mots que Roberto De Zerbi a entamé l’analyse de son Classique dimanche soir.

Refusant de parler de l’arbitrage (« je ne veux pas insister au risque d'être sanctionné, c'est à vous de juger ») et d’un carton rouge qu’il juge « insensé » aux vues de l’action et du choc tête contre tête, l’Italien parle quand même d’un match qui ne lui a « pas plu » : « je ne veux pas jouer avec la peur au ventre, ça ne me plaît pas que ce soit à Brighton, Sassuolo ou l'OM. Je n'ai pas la peur de perdre mais de mal jouer ».

« Je n’ai pas aimé la façon dont il (Greenwood) a joué ce soir »

Parmi les joueurs qui l’ont déçu : Mason Greenwood, crédité de la rarissime note de 1/10 dans L’Equipe et qui était complètement hors sujet : « Je n’ai pas aimé la façon dont il a joué ce soir. Je pense qu’il était dans un mauvais jour (…) il nous a offert beaucoup de buts et de points mais quand on est à l’OM, si on veut lutter pour le championnat, il faut pousser dans tous les matchs. On ne peut pas se dire qu’on fait une bonne performance en marquant deux buts et après avoir un passage à vide le match suivant. Ce n’est pas possible. C’est un bon joueur mais j’en attendais plus de lui ce soir. Mais pas uniquement de lui. J’en attends toujours plus de manière générale ».

