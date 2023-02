OM - PSG : entre Marseille et Paris, Lorik Cana a vite tranché !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Formé au PSG et passé par l'OM, Lorik Cana, qui travaille aujourd'hui pour la Fédération albanaise, s'est confié à BFM à l'approche du Classique. Il a notamment confié qu'il supporterait l'OM. « Quand j'ai voulu partir de Paris, pour moi, c'était Marseille, le seul club français dont j'étais supporter, a-t-il expliqué. Quand tu as un rêve de gamin et que tu as la possibilité de le réaliser... Je suis resté supporter de tous les clubs dans lesquels j'ai joué. Mais l'OM c'est autre chose. J'ai été adopté assez rapidement par cette ville et ces gens qui ont cette passion pour le football. »

« L'OM c'est l'OM ! »

Et à lui d'ajouter... « Je n'ai pas grandi à Marseille mais j'ai grandi avec l'amour de l'OM. L'OM c'est l'OM ! Quand Paris joue contre n'importe quel autre équipe je supporte Paris. Mais je serai au Vélodrome avec mon fils, qui a 7 ans, et on va venir supporter l'OM. » Une belle déclaration d'amour !