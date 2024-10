OM-PSG : fumigènes, parvis bondé, policiers en nombre, l'ambiance monte au Vélodrome !

C'était attendu. Et c'est bel et bien ce qui se produit depuis plusieurs heures, maintenant, aux abords du stade Vélodrome. Les supporters de l'OM sont déjà en nombre, clamant haut et fort leur passion pour le club phocéen.

Parvis complet dès...15 heures 30 !

Comme l'a constaté notre envoyé spécial, Bastien Aubert, le parvis du Vel' affichait déjà complet dès...15 heures 30. Au programme, des dizaines de fumigènes, des chants anti-parisiens et la présence remarquée de nombreuses forces de l'ordre afin d'éviter tout débordement.

Depuis quelques minutes, ce sont les fusées qui se sont invitées au spectacle proposé par les supporters marseillais. L'ambiance, comme attendu, sera exceptionnelle lors de la rencontre.