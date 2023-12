OM : Gattuso a trouvé son Mbappé (PSG) à Marseille

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

5 buts en une semaine, voilà le type de prestation que nous livre Pierre-Emerick Aubameyang avant Noël. L’Ajax, Rennes et Lyon ont eu droit à une correction du Gabonais. En 3 matchs, l'espace d’une semaine, l’ancien Barcelonais s’est montré extrêmement prolifique. Pour l’Olympico hier, l’attaquant s’est montré une nouvelle fois décisif, en ajoutant deux passes décisives en plus de son but à la 55ème minute.

Aubameyang fait de l'ombre à Mbappé

Depuis son arrivée en terre phocéenne, Auba a été décisif à 15 reprises toutes compétitions confondues, 10 buts et 5 passes décisives, après le match face à Lyon. Seul le prodige de Bondy Kylian Mbappé fait mieux avec 18 buts et 2 passes décisives dans les rangs du PSG.

15 - Pierre-Emerick Aubameyang est impliqué sur 15 buts avec Marseille toutes compétitions confondues cette saison (10 buts, 5 assists), seul Kylian Mbappé (20 – 18 buts, 2 assists) fait mieux parmi les joueurs de Ligue 1. Réveil. #OMOL pic.twitter.com/BHO7XCfIew — OptaJean (@OptaJean) December 6, 2023

