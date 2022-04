OM : PSG, L1 pas intéressante... un joueur du Feyenoord fait monter la pression

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Alors qu'il n'a que 21 ans, Orkun Kökcü est déjà devenu un joueur incontournable du Feyenoord Rotterdam. Ce milieu de terrain international turc bien qu'il soit né aux Pays-Bas sera l'un des joueurs à surveiller par l'OM demain soir au Kuip en demi-finales aller de l'Europa League Conférence. Présent ce mercredi en conférence de presse, il a fait preuve d'un soupçon de provocation, à moins que ce soit du franc-parler, au moment de commenter la Ligue 1...

"Non je ne regarde pas si souvent des matches de Ligue 1... La Ligue 1, c'est d'abord le PSG, bien sûr, mais quand on regarde les autres équipes, on voit qu'il s'agit tout de même d'une très bonne compétition. Mais je préfère regarder la Premier League !" Kökcü s'est en revanche montré plus élogieux envers son coéquipier en sélection : "Ünder est un très bon joueur, important pour l'équipe turque. il faudra le surveiller, je sais de quoi il est capable et oui, je vais en parler à mes coéquipiers même s'il ne faut pas se concentrer que sur lui".

